Четырех судей Киевского апелляционного суда временно отстранили от осуществления правосудия

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении этих судей к дисциплинарной ответственности.

Высший совет правосудия сообщает, что судьи Киевского апелляционного суда Вячеслав Дзюбин, Игорь Паленик, Виктор Глиняный и Юрий Слива временно отстранены от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.

Решение о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и применении к ним дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 23 октября.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 23 октября, судьи Киевского апелляционного суда отстранены от осуществления правосудия.

Отмечается, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия.

Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия ВСП решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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