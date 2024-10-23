Два суда сообщили о временной остановке отправки почтовой корреспонденции
Судебные учреждения Одесской области временно останавливают отправку почтовой корреспонденции из-за отсутствия финансирования.
23 октября 2024 года о временной остановке отправки почтовой корреспонденции сообщили Пятый апелляционный административный суд и Овидиопольский районный суд Одесской области.
Так, Пятый апелляционный административный суд отмечает, что в связи с отсутствием знаков почтовой оплаты (марок) и финансирования для их закупки, Пятый апелляционный административный суд временно приостанавливает отправку почтовой корреспонденции. О возобновлении отправки почтовой корреспонденции будет сообщено дополнительно.
Альтернативные способы получения процессуальных документов:
Получить информацию о состоянии рассмотрения дел, находящихся в производстве 5ААС можно по номеру: 048 705 96 48.
Овидиопольский районный суд Одесской области также указывает, что в связи с отсутствием достаточного финансирования суда и не обеспечения почтовыми марками с 23 октября 2024 года приостановлена работа общей канцелярии суда в части обеспечения полного цикла обработки и отправки исходящей корреспонденции суда по всем адресатам отправления.
О возобновлении отправки исходящей корреспонденции будет сообщено дополнительно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.