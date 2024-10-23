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Два суда сообщили о временной остановке отправки почтовой корреспонденции

18:57, 23 октября 2024
Судебные учреждения Одесской области временно останавливают отправку почтовой корреспонденции из-за отсутствия финансирования.
Два суда сообщили о временной остановке отправки почтовой корреспонденции
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Два суда сообщили о временной остановке отправки почтовой корреспонденции

Судебные учреждения Одесской области временно останавливают отправку почтовой корреспонденции из-за отсутствия финансирования.

23 октября 2024 года о временной остановке отправки почтовой корреспонденции сообщили Пятый апелляционный административный суд и Овидиопольский районный суд Одесской области.

Так, Пятый апелляционный административный суд отмечает, что в связи с отсутствием знаков почтовой оплаты (марок) и финансирования для их закупки, Пятый апелляционный административный суд временно приостанавливает отправку почтовой корреспонденции. О возобновлении отправки почтовой корреспонденции будет сообщено дополнительно.

 Альтернативные способы получения процессуальных документов:

  • личный кабинет в подсистеме «Электронный суд» (при наличии электронного кабинета);
  • электронная почта (по письменному заявлению участника судебного процесса, который не имеет электронного кабинета);
  • SMS-сообщение: получить вызов и сообщение о судебном заседании можно также с помощью SMS-сообщения (по письменному заявлению о получении судебных повесток, сообщения в виде SMS-сообщений, указав номер мобильного телефона);
  • в случае отсутствия информации об электронной почте, средствах телефонной связи, информация о вызове и сообщение о судебном заседании, принятые судебные решения будет размещаться на официальном сайте суда;
  • непосредственно в суде.

Получить информацию о состоянии рассмотрения дел, находящихся в производстве 5ААС можно по номеру: 048 705 96 48.

Овидиопольский районный суд Одесской области также указывает, что в связи с отсутствием достаточного финансирования суда и не обеспечения почтовыми марками с 23 октября 2024 года приостановлена работа общей канцелярии суда в части обеспечения полного цикла обработки и отправки исходящей корреспонденции суда по всем адресатам отправления.

О возобновлении отправки исходящей корреспонденции будет сообщено дополнительно.

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