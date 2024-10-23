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Два суди повідомили про тимчасове зупинення відправки поштової кореспонденції

18:57, 23 жовтня 2024
Судові установи Одещини тимчасово зупиняють відправку поштової кореспонденції через відсутність фінансування.
Два суди повідомили про тимчасове зупинення відправки поштової кореспонденції
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23 жовтня 2024 року про тимчасове зупинення відправки поштової кореспонденції повідомили Пʼятий апеляційний адміністративний суд та Овідіопольський районний суд Одеської області.

Так, Пʼятий апеляційний адміністративний суд зазначає, що у зв’язку з відсутністю знаків поштової оплати (марок) та фінансування для їх закупівлі, Пʼятий апеляційний адміністративний суд тимчасово призупиняє відправку поштової кореспонденції. Про відновлення відправки поштової кореспонденції буде повідомлено додатково.

 Альтернативні способи отримання процесуальних документів:

  • особистий кабінет в підсистемі «Електронний суд» (за наявності електронного кабінету);
  • електронна пошта (за письмовою заявою учасника судового процесу, який не має електронного кабінету);
  • SMS-повідомлення: отримати виклик та повідомлення про судове засідання можна також за допомогою SMS-повідомлення (за письмовою заявою про отримання судових повісток, повідомлення у вигляді SMS-повідомлень, вказавши номер мобільного телефону);
  • у разі відсутності інформації про електронну пошту, засоби телефонного звʼязку, інформація про виклик та повідомлення про судове засідання, ухвалені судові рішення буде розміщуватись на офіційному веб-сайті суду;
  • безпосередньо у суді.

 Отримати інформацію про стан розгляду справ, які перебувають у провадженні 5ААС можна за номером: 048 705 96 48.

Овідіопольський районний суд Одеської області також вказує, що у зв’язку з відсутністю достатнього фінансування суду та не забезпечення поштовими марками з 23 жовтня 2024 року призупинено роботу загальної канцелярії суду в частині забезпечення повного циклу опрацювання та відправлення вихідної кореспонденції суду по всім адресатам відправлення.

Про відновлення відправки вихідної кореспонденції буде повідомлено додатково.

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