Два суди повідомили про тимчасове зупинення відправки поштової кореспонденції

23 жовтня 2024 року про тимчасове зупинення відправки поштової кореспонденції повідомили Пʼятий апеляційний адміністративний суд та Овідіопольський районний суд Одеської області.
Так, Пʼятий апеляційний адміністративний суд зазначає, що у зв’язку з відсутністю знаків поштової оплати (марок) та фінансування для їх закупівлі, Пʼятий апеляційний адміністративний суд тимчасово призупиняє відправку поштової кореспонденції. Про відновлення відправки поштової кореспонденції буде повідомлено додатково.
Альтернативні способи отримання процесуальних документів:
Отримати інформацію про стан розгляду справ, які перебувають у провадженні 5ААС можна за номером: 048 705 96 48.
Овідіопольський районний суд Одеської області також вказує, що у зв’язку з відсутністю достатнього фінансування суду та не забезпечення поштовими марками з 23 жовтня 2024 року призупинено роботу загальної канцелярії суду в частині забезпечення повного циклу опрацювання та відправлення вихідної кореспонденції суду по всім адресатам відправлення.
Про відновлення відправки вихідної кореспонденції буде повідомлено додатково.
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