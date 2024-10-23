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КСУ проверяет конституционность предписаний о применении прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат

18:21, 23 октября 2024
По мнению авторов ходатайств, в результате применения пункта 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины фактически уменьшен размер доплаты к пенсии по сравнению с ранее установленными.
КСУ проверяет конституционность предписаний о применении прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат
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В среду, 23 октября, Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционным жалобам Сарнавского Игоря Николаевича, Фалендыш Светланы Николаевны относительно соответствия Конституции Украины пункта 3 раздела II „Заключительные и переходные положения к некоторым законодательным актам Украины“ от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII (далее – Закон).

Суддя-доповідач у цій справі Олег Первомайський зазначив, що зазначені конституційні провадження були об’єднані в одне провадження з огляду на однаковий предмет розгляду.

Заявники звернулися до Конституційного Суду України з клопотаннями  перевірити на відповідність статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, статті 16, частині другій статті 19, статтям 21, 22, частинам першій, другій статті 24, частинам першій, четвертій статті 41, частинам першій, третій статті 46, частині першій статті 50 Конституції України пункт 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону.

Пунктом 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону встановлено, що „мінімальна заробітна плата після набрання  чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина  для  визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій.

До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року“.

На думку авторів клопотань, унаслідок застосування пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону фактично зменшено розмір доплати до пенсії порівняно з раніше встановленими статтею 39 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 28 лютого 1991 року  № 796–XII виплатами, що свідчить про порушення права власності. Скаржники також зазначають, що оспорювані приписи Закону порушують принцип юридичної визначеності як складову верховенства права, рівність у правах тому є дискримінаційними.

Суддя також поінформував, що у провадженні Суду перебуває низка справ, що стосуються того самого питання.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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