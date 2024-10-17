НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 20 млн народній депутатці Ірині Кормишкіній

У НАБУ повідомили про підозру народній депутатці від «Слуги народу» Ірині Кормишкіній.

НАБУ і САП 17 жовтня повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України.

Як зазначає Transparency International Ukraine, йдеться про народну депутатку Ірину Кормишкіну (колишнє прізвище – Ірина Аллахвердієва).

«За даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них згодом було придбано будинок на Одещині, в якому народна обраниця наразі проживає.

Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі.

Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн» - зазначили у НАБУ.

Кваліфікація дій підозрюваної – ст. 368-5 КК України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вищий антикорупційний суд зобов’язав Генпрокурора відкрити кримінальне провадження стосовно можливого незаконного збагачення нардепки від «Слуги народу» Ірини Аллахвердієвої.

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