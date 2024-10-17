Кабмін вніс до Ради законопроект про примусове позбавлення права користування земельними ділянками власників і землекористувачів для будівництва військових споруд

Уряд пропонує примусово тимчасово позбавляти права користування власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді раніше анонсований законопроект 12130 про примусове тимчасове позбавлення права користування земельними ділянками власників і землекористувачів для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Так, закон про правовий режим воєнного стану доповнюється новими повноваженнями військового командування примусово тимчасово позбавляти права користування земельними ділянками власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд для потреб держави та видавати про це відповідні документи.

Згідно пропонованих змін військове командування, у межах території відповідальності якого буде здійснюватися будівництво споруд, визначає місце розташування, конфігурацію та розміри ділянок, необхідних для розміщення таких споруд.

Ці відомості передаються військовим командуванням обласним, Київській міській, районним військовим адміністраціям (державним адміністраціям), військовим адміністраціям населених пунктів, які з’ясовують кадастрові номери земельних ділянок, на яких заплановано будівництво таких споруд, їх площу, відомості про їх власників та землекористувачів.

У разі коли площа ділянки, необхідної для розміщення споруд, становить понад 75% площі земельної ділянки, застосовується примусове тимчасове позбавлення права користування всією земельною ділянкою. У разі коли така площа становить менше 75% площі земельної ділянки, застосовується примусове тимчасове позбавлення права користування частиною такої ділянки.

У разі відсутності особи, у якої відчужується, вилучається майно, чи власника або землекористувача земельної ділянки (її частини), чи їх представників під час складання акта, такий акт складається без їх участі. У такому разі зазначені особи мають право на ознайомлення з актом та отримання його копії, а також копій висновку про вартість майна або кадастрового плану.

Проект направлений до Ради за підписом міністра оборони Рустема Умєрова. Як вказано, він розроблений Міноборони на виконання доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 15.02.2024 щодо врегулювання питання вилучення (викупу) земельних ділянок приватної форми власності, на яких побудовано (заплановано будівництво) військових споруд.

В пояснювальній записці зазначено, що під час узгоджувальної наради 16.07.2024, представник Мінагрополітики зазначив, що законопроект не підтримується у зв’язку із тим, що не містить норм відповідно до яких власникам земельних ділянок приватної форми власності, на яких побудовано (заплановано будівництво) військові споруди та облаштовано оборонні рубежі, надаватиметься компенсація за їх використання для зазначених потреб. Листом від 19.07.2024 Мінагрополітики надало пропозиції, суть яких передбачає доповнення проекту нормами щодо обов'язку сплачувати щорічно власникам земельних ділянок або землекористувачам відшкодування збитків у розмірі 12% нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі (по відповідній області) пропорційно площі земельних ділянок за рахунок коштів Державного бюджету. Відповідно проведених Міноборони розрахунків щорічна потреба коштів на відшкодування збитків власникам і користувачам земельних ділянок (при врахуванні пропозицій Мінагрополітики) складає:

для вже збудованих споруд - 356,6 млн грн,

для спланованих до будівництва споруд – 772,1 млн. грн.,

разом – 1,128 млрд грн.

Втім, Мінфіном не підтримані вказані пропозиції, адже кошти на зазначені цілі не передбачені у Державному бюджеті на 2024 рік, а також у Бюджетній декларації на 2025–2027 роки.

В свою чергу, за результатами експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проведеною Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну встановлено, що висновок стосовно відповідності може бути зроблено з урахуванням експертизи проекту Міністерством юстиції на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335, за яким МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 21 серпня прийняла закон, яким встановила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області. Йдеться про законопроект 9549, який підтримали 228 депутатів.

Автор: Наталя Мамченко

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