МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів – прийнято закон

Фактично будь-які особливо цінні землі та земельні лісові ділянки можуть бути віднесені до земель оборони, навіть у разі, якщо у цьому немає негайної необхідності – Верховна Рада прийняла закон.

Особливо цінні землі, природні заповідники та ліси зможуть за спрощеним порядком перетворити на землі оборони для розміщення на них різних установ МВС.

Так, Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335 щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони.

Автори нарікають, що «чинне законодавство не передбачає можливості використання особливо цінних земель, земельних лісових ділянок для оборонних потреб. Водночас певні ділянки лісу мають стратегічне значення для оборони держави. Зміна їх цільового призначення дозволить використовувати ці території для розташування засобів оборони та військових об'єктів».

Так, землями оборони визнаються земельні ділянки, призначені для забезпечення діяльності ЗСУ, інших військових формувань, Міністерства оборони, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби України, СБУ, МВС, Національної поліції України, а також для розміщення військових частин, військових навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління зазначених органів та/або входять до структури Збройних Сил України тощо.

Як зазначає Головне юридичне управління Верховної Ради, низка норм законопроекту не відповідають Конституції України, не узгоджуються з іншими законами і не враховують вимог міжнародно-правових актів. Зокрема, за цим законом фактично будь-які особливо цінні землі та земельні лісові ділянки можуть бути віднесені до земель оборони, навіть у разі, якщо у цьому немає негайної необхідності, що у свою чергу створює корупційні ризики.

«По-перше, як вбачається, зміна цільового призначення особливо цінних земель, земельних лісових ділянок та віднесення їх до земель оборони, і як наслідок втрата ними свого особливого правового режиму охорони та захисту стосуватиметься усіх земель, а не лише тих, які з огляду на їх розташування мають стратегічне значення для оборони держави.

По-друге, у законопроекті застосовано суто суб’єктивний і формальний підхід щодо способу віднесення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок до земель оборони із зміною їх цільового призначення. Формально це будуть землі оборони, а фактично залишатимуться особливо цінними землями та земельними лісовими ділянками, тобто по суті лісом» - вказує Управління.

При цьому, як додає ГЮУ, серед переліку суб’єктів земельних ділянок, які пропонується визнавати землями оборони, є ті суб’єкти, до компетенції яких не відноситься функція із забезпечення оборони держави, зокрема Національна поліція.

Також у законопроекті залишаються невирішеними та неврегульованими низка питань, пов'язаних з подальшим перебуванням особливо цінних земель та земельних лісових ділянок в категорії землі оборони та їх належним використанням і захистом, а саме:

не визначаються:

критерії, за якими має бути встановлено, що певні землі, земельні лісові ділянки, належать саме до тих, що необхідні для їх віднесення до земель оборони. За таких умов фактично будь-які особливо цінні землі та земельні лісові ділянки можуть бути віднесені до земель оборони, навіть у разі, якщо у цьому немає негайної необхідності, що у свою чергу створює корупційні ризики;

умови використання особливо цінних земель та земельних лісових ділянок в складі земель оборони, з огляду на їх особливий правовий режим охорони;

період, протягом якого зазначені землі та земельні ділянки перебуватимуть в категорії земель оборони;

механізми щодо максимального збереження та захисту таких земель, лісової рослинності, лісу на таких земельних ділянок, а також дикої флори та фауни і природних середовищ існування на них, механізми, які б посилили відповідальність за такі дії і бездіяльність. Інакше існують серйозні ризики зменшення обсягу цінних земель та земельних лісових ділянок, необмеженої зміни цільового призначення відповідних земель, знищення дикої флори та фауни і природних середовищ, що може негативно позначитися на охороні довкілля в Україні в цілому;

не встановлюються положення щодо повернення військовими частинами наданих їм територій та об’єктів, в тому числі, природно-заповідного фонду до юридичного статусу, що вони мали до їх надання. Тому існують ризики втратити ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, об'єкти рослинного та тваринного світу, які складають природно-заповідний фонд України і згідно з міжнародно-правовими зобов'язаннями України, Конституцією, законодавством України мають охоронятися як національне надбання з встановленим особливим режимом охорони, відтворення і використання.

«Землі, території та об'єкти природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, як основне національне багатство та матеріальна основа життєдіяльності Українського народу, мають використовуватися виключно відповідно до їх цільового призначення в інтересах Українського народу, а також його прийдешнього покоління.

Натомість така законодавча пропозиція неминуче призведе до негативного впливу на стан використання, охорону та відтворення земель, територій природно-заповідного, лісового фондів України, земель, зайнятих сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, а отже значного скорочення площ таких земель і територій, які однак є обмеженими та уразливими природними об'єктами та забезпечують існування людей і об'єктів тваринного і рослинного світу. Тому їх збереження є запорукою екологічного балансу та відновлення природних ресурсів» - додали в ГЮУ.

До того ж міжнародно-правові зобов'язання передбачають навпаки – збільшення площі природоохоронних територій.

«Вітаю Рому Костенко з прийняттям його закону 11335 щодо cпрощення процедури зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок з метою їх використання для розміщення і постійної діяльності військових частин» - зазначив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, коментуючи цей закон.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.