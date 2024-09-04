МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов – принят закон

Фактически любые особо ценные земли и лесные участки могут быть отнесены к землям обороны, даже в случае, если в этом нет острой необходимости – Верховная Рада приняла закон.

Особенно ценные земли, природные заповедники и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них различных учреждений МВД.

Так, Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон законопроект №11335 об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны.

Авторы сетуют, что «действующее законодательство не предусматривает возможности использования особо ценных земель, земельных лесных участков для оборонных нужд. В то же время, определенные участки леса имеют стратегическое значение для обороны государства. Изменение их целевого назначения позволит использовать эти территории для размещения средств обороны и военных объектов».

Так, землями обороны признаются земельные участки, предназначенные для обеспечения деятельности ВСУ, других военных формирований, Министерства обороны, разведывательных органов, Государственной пограничной службы Украины, СБУ, МВД, Национальной полиции Украины, а также для размещения воинских частей, военных учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в сфере управления указанных органов и/или входят в структуру Вооруженных сил Украины и т.д.

Как отмечает Главное юридическое управление Верховной Рады, ряд норм законопроекта не отвечают Конституции Украины, не согласуются с другими законами и не учитывают требования международно-правовых актов. В частности, по этому закону фактически любые ценные земли и земельные лесные участки могут быть отнесены к землям обороны, даже в случае, если в этом нет немедленной необходимости, что в свою очередь создает коррупционные риски.

«Во-первых, как представляется, изменение целевого назначения особо ценных земель, земельных лесных участков и отнесение их к землям обороны, и как следствие потеря ими своего особого правового режима охраны и защиты будет касаться всех земель, а не только тех, которые учитывают их расположение имеют стратегическое значение для обороны государства.

Во-вторых, в законопроекте применен сугубо субъективный и формальный подход к способу отнесения особо ценных земель и земельных лесных участков к землям обороны с изменением их целевого назначения. Формально это будут земли обороны, а фактически будут оставаться особенно ценными землями и земельными лесными участками, то есть, по сути, лесом» - указывает Управление.

При этом, как добавляет ГЮУ, среди перечня субъектов земельных участков, которые предлагается признавать землями обороны, есть те субъекты, к компетенции которых не относится функция по обеспечению обороны государства, в частности, Национальная полиция.

Также в законопроекте остаются нерешенными и неурегулированными ряд вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием особо ценных земель и земельных лесных участков в категории земли обороны и их надлежащим использованием и защитой, а именно:

не определяются:

критерии, по которым должно быть установлено, что определенные земли, земельные лесные участки, относятся именно к необходимым для их отнесения к землям обороны. При таких условиях фактически любые ценные земли и земельные лесные участки могут быть отнесены к землям обороны, даже в случае, если в этом нет немедленной необходимости, что в свою очередь создает коррупционные риски;

условия использования особо ценных земель и земельных лесных участков в составе земель обороны, учитывая их особый правовой режим охраны;

период, в течение которого указанные земли и земельные участки будут находиться в категории земель обороны;

механизмы максимальной сохранности и защиты таких земель, лесной растительности, леса на таких земельных участков, а также дикой флоры и фауны и природных сред обитания на них, механизмы, которые усилили бы ответственность за такие действия и бездействие. В противном случае существуют серьезные риски уменьшения объема ценных земель и земельных лесных участков, неограниченного изменения целевого назначения соответствующих земель, уничтожения дикой флоры и фауны и природных сред, что может отрицательно сказаться на охране окружающей среды в Украине в целом;

не устанавливаются положения о возвращении воинскими частями предоставленных им территорий и объектов, в том числе, природно-заповедного фонда в юридический статус, который они имели до их предоставления. Поэтому существуют риски потерять участки суши и водного пространства, природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, составляющие природно-заповедный фонд Украины и согласно международно-правовым обязательствам Украины, Конституцией, законодательством Украины должны охраняться как национальное достояние с установленным особым режимом охраны, воспроизводства и использования.

«Земли, территории и объекты природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, историко-культурного, лесохозяйственного назначения, как основное национальное богатство и материальное вновь жизнедеятельности Украинского народа должны использоваться исключительно в соответствии с их целевого назначения в интересах Украинского народа, а также его будущего поколения.

Однако такое законодательное предложение неизбежно приведет к негативному влиянию на состояние использования, охрану и воспроизводства земель, территорий природно-заповедного, лесного фондов Украины, земель, занятых сельскохозяйственными угодьями, водами и болотами, а значит значительного сокращения площадей таких земель и территорий, которые однако есть ограниченными и уязвимыми природными объектами и обеспечивают существование людей и объектов животного и растительного мира. Поэтому их сохранение является залогом экологического баланса и восстановления природных ресурсов», - добавили в ГЮУ.

К тому же, международно-правовые обязательства предусматривают наоборот – увеличение площади природоохранных территорий.

«Приветствую Рома Костенко с принятием его закона 11335 по упрощению процедуры изменения целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков с целью их использования для размещения и постоянной деятельности воинских частей» - отметил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк, комментируя этот закон.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.