Ракетный удар по Львову: более 7 памятников архитектуры получили повреждения

Все дома расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО.

4 сентября российские оккупанты обстреляли ракетами Львов. Семь человек, среди которых 3 ребенка, погибли и еще 47 пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается.

Из-за ракетной атаки получили повреждения по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Все дома расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО. Они находятся в государственном реестре недвижимых памятников Украины», — рассказал Козицкий.

Также он отметил, что на объектах заработает Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области. Специалисты составят акты обследования, как только экстренные службы предоставят туда доступ.

В частности, это здания на улицах Коновальца и Кокорудза. Среди достопримечательностей можно увидеть сооружения, защищенные знаком охраны ЮНЕСКО «Голубой щит».

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