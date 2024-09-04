Відомо про 7 загиблих: Володимир Зеленський показав наслідки російської атаки на Львів

У Львові внаслідок російської атаки загинули 7 людей, серед них - троє дітей.

В результаті російського ракетного удару по Львову загинули 7 людей та ще 38 постраждали. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У МВС зазначили, що рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Всього 7 загиблих, серед яких 3 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли двох українських міст — Львова та Кривого Рогу.

«Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. (Вже відомо про 7 загиблих, - ред.) Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади.

Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали 5 людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога.

Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити», — наголосив Глава держави.

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