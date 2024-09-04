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Известно о 7 погибших: Владимир Зеленский показал последствия российской атаки на Львов

09:21, 4 сентября 2024
Во Львове в результате российской атаки погибли 7 человек, среди них - трое детей.
Известно о 7 погибших: Владимир Зеленский показал последствия российской атаки на Львов
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В результате российского ракетного удара по Львову погибли 7 человек и еще 38 пострадали. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В МВД отметили, что спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Всего 7 погибших, среди которых 3 детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы двух украинских городов - Львова и Кривого Рога.

«Российские ракеты против наших городов и людей. По состоянию на сейчас из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок - девочка 14 лет. (Уже известно о 7 погибших, - ред.) Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения.

Из-за российской атаки против Кривого Рога пострадали 5 человек. Есть разрушения домов и гражданской инфраструктуры. На местах работают наши службы и делают все необходимое для ликвидации последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить», - подчеркнул Глава государства.

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