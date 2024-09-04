Россияне обстреляли Кривой Рог: повреждена гостиница и жилые дома, есть пострадавшие

Здание отеля разрушено с 1 по 3 этажа.

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Российские оккупанты 4 сентября атаковали Кривой Рог. Поврежден отель и многоэтажки. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Есть пятеро пострадавших, в том числе и ребенок, доставленный в больницу.

Среди пострадавших – женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина и 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.

Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей.

Также изувечены аптека и магазины, сообщили в ОВА.

Кроме того, здание отеля разрушено с 1 по 3 этажа.

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