Росіяни обстріляли Кривий Ріг: пошкоджено готель та житлові будинки, є постраждалі

Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи.

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Російські окупанти 4 вересня атакували Кривий Ріг. Пошкоджений готель та багатоповерхівки. Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Є п'ятеро потерпілих, в тому числі й дитина, яку доставили в лікарню.

Серед потерпілих - жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік та 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автомобілів.

Також понівечені аптека і магазини, повідомили в ОВА.

Крім того, будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи.

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