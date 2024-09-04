Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про відставку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирішив піти у відставку. Відповідну заяву він подав до Веоховної Ради, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.
За його словами, заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.
Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець і голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
Віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що найближчим часом буде перезавантажено більшу частину Уряду.
Також міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку.
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