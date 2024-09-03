Буде перезавантажено більше половини штату Кабміну – Давид Арахамія

Призначати нових міністрів будуть 5 вересня.

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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що найближчим часом буде перезавантажено більшу частину Уряду.

«Як і обіцяли велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня.

Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін.

Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень.

Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09.

Прохання слідкувати тільки за офіційними новинами» - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Автор: Наталя Мамченко

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