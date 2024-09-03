Кабмін змінив вигляд уніформи поліцейських

Видача нових предметів однострою буде здійснюватися після закінчення строків носіння раніше виданого.

Кабмін 3 вересня вніс зміни до урядової постанови про опис і зразки предметів однострою поліцейських. Як повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, реалізація акта дозволить привести спеціальний однострій поліцейських у відповідність до сучасних вимог та викликів.

«У зв’язку зі специфікою виконання завдань, покладених на органи (підрозділи) Національної поліції України, у тому числі завдань із відсічі збройної агресії російської федерації проти України, з метою створення комфортних умов несення служби, враховуючи досвід експлуатації предметів однострою в попередні роки, виникла необхідність у вдосконаленні окремих описів і зразків предметів спеціального однострою в частині поліпшення експлуатаційних властивостей (конструкції, моделі, зовнішнього вигляду, колористики, застосованих основних і допоміжних матеріалів), зокрема головних уборів, спеціальних костюмів, спорядження, взуття тощо», - зазначив заступник міністра.

Він зауважив, що після набрання чинності постановою, видача нових предметів однострою буде здійснюватися після закінчення строків носіння раніше виданого.

Як буде виглядати нова уніформа – поки невідомо.

Нагадаємо, наразі питання однострою поліцейських регулюється постановою від 30 вересня 2015 року №823.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.