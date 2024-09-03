Кабмин изменил вид униформы полицейских

Выдача новых предметов одностроя будет производиться по истечении сроков ношения ранее выданного.

Кабмин 3 сентября внес изменения в правительственное постановление об описании и образцах предметов формы полицейских. Как сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, реализация акта позволит привести специальную форму полицейских в соответствие с современными требованиями и вызовами.

«В связи со спецификой выполнения задач, возложенных на органы (подразделения) Национальной полиции Украины, в том числе задач по отражению вооруженной агрессии российской федерации против Украины, с целью создания комфортных условий несения службы, учитывая опыт эксплуатации предметов униформы в предыдущие годы, возникла необходимость в совершенствовании отдельных описаний и образцов предметов специальной формы в части улучшения эксплуатационных свойств (конструкции, модели, внешнего вида, колористики, примененных основных и вспомогательных материалов), в частности головных уборов, специальных костюмов, снаряжения, обуви и т.д.», - отметил замминистра .

Он отметил, что после вступления в силу постановления выдача новых предметов одностроя будет осуществляться по истечении сроков ношения ранее выданного.

Как будет выглядеть новая униформа – пока неизвестно.

Напомним, в настоящее время вопрос полиции полиции регулируется постановлением от 30 сентября 2015 года №823.

Автор: Наталья Мамченко

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