Практика судов
  1. В Украине

Кабмин изменил порядок зачисления стажа педагогам за границей

19:10, 3 сентября 2024
Педагогам будут засчитывать к общему стажу их опыт работы за границей.
Кабмин изменил порядок зачисления стажа педагогам за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров урегулировал зачисление стажа для выплаты надбавки за выслугу лет украинским педагогам за границей.

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 января 2001 г. № 78», реализация которого позволит засчитывать в стаж их педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет на время работы этих работников на соответствующих должностях за рубежом.

Речь идет о периоде с 24 февраля 2022 года до прекращения или отмены военного положения и в течение одного года после прекращения или отмены военного положения.

На сегодняшний день для таких работников время работы на должностях педагогических и научно педагогических работников засчитывается в стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет, только если это предусмотрено международными соглашениями или договорами. Однако есть страны, с которыми не заключены такие соглашения / договоры.

Поэтому после возвращения из таких стран в Украину работникам, которые будут трудоустраиваться в учебные заведения на должности педагогических и научно-педагогических работников, раньше не всегда предполагалось зачисление времени их работы на соответствующих должностях за границей.

Теперь стаж для выплаты надбавки за выслугу лет будут засчитывать независимо от наличия международных соглашений или договоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Будет перезагружено более половины штата Кабмина – Давид Арахамия

Назначать новых министров будут 5 сентября.

Кабмин изменил вид униформы полицейских

Выдача новых предметов одностроя будет производиться по истечении сроков ношения ранее выданного.

Денис Малюська уходит с должности министра юстиции – опубликовано заявление об отставке

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал заявления об отставке министра юстиции Дениса Малюськи и других.

Судья и адвокат поссорились в судебном процессе из-за ордера старого образца: очередной конфликт в зале судебных заседаний

Адвокат смог добиться отвода судьи, но судья сообщила ВСП о вмешательстве в осуществление правосудия и обвинила адвоката в мошенничестве.

В Офисе Президента финализуют работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства

В новой Стратегии будут описаны ключевые правовые реформы и дальнейшие шаги судебной реформы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва