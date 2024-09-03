Кабмин изменил порядок зачисления стажа педагогам за границей

Педагогам будут засчитывать к общему стажу их опыт работы за границей.

Кабинет Министров урегулировал зачисление стажа для выплаты надбавки за выслугу лет украинским педагогам за границей.

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 января 2001 г. № 78», реализация которого позволит засчитывать в стаж их педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет на время работы этих работников на соответствующих должностях за рубежом.

Речь идет о периоде с 24 февраля 2022 года до прекращения или отмены военного положения и в течение одного года после прекращения или отмены военного положения.

На сегодняшний день для таких работников время работы на должностях педагогических и научно педагогических работников засчитывается в стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет, только если это предусмотрено международными соглашениями или договорами. Однако есть страны, с которыми не заключены такие соглашения / договоры.

Поэтому после возвращения из таких стран в Украину работникам, которые будут трудоустраиваться в учебные заведения на должности педагогических и научно-педагогических работников, раньше не всегда предполагалось зачисление времени их работы на соответствующих должностях за границей.

Теперь стаж для выплаты надбавки за выслугу лет будут засчитывать независимо от наличия международных соглашений или договоров.

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