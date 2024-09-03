В Чернобыльской зоне горит лесная подстилка 20 га, но радиационный фон в норме, – глава Киевской ОВА

Киевлянам рекомендуют не находиться длительное время на улице и закрыть окна.

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Жителей Киевской области предупредили, что в Чернобыльской зоне горит лесная подстилка 20 га. Во избежание распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника, сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"На территории зоны отчуждения горит лесная подстилка. По оперативной информации ГСЧС в Киевской области в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 га. Принимаются все необходимые меры по локализации и последующей ликвидации пожара", - сообщил Кравченко.

Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он находится в пределах нормы. КОВА держит ситуацию на контроле.

"Обращаем внимание жителей области, что из-за возникшего пожара, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе может наблюдаться задымление воздуха", - отметил он.

Киевлянам советуют не находиться длительное время на улице и закрыть окна.

Ранее сообщалось, что в Киеве была демонтирована часть датчиков мониторинга качества воздуха.

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