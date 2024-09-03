У Чорнобильській зоні горить лісова підстілка 20 га, але радіаційний фон у нормі, — голова Київської ОВА

Киянам рекомендують не перебувати тривалий час на вулиці і зачинити вікна.

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Жителів Київщини попередили, що у Чорнобильській зоні горить лісова підстілка 20 га. Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка, повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"На території зони відчуження горить лісова підстилка. За оперативною інформацією ДСНС у Київській області у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га. Вживаються всі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі", - повідомив Кравченко.

Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми. КОВА тримає ситуацію на контролі.

"Звертаємо увагу мешканців області, що через пожежу, яка виникла, а також у зв’язку із тлінням торфовищ в Броварському районі, може спостерігатися задимлення повітря", - зазначив він.

Киянам радять не перебувати тривалий час на вулиці і зачинити вікна.

Раніше повідомлялося, що у Києві демонтували частину датчиків моніторингу якості повітря.

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