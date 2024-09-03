Продовжу працювати в оборонці, — Олександр Камишін підтвердив звільнення з Мінстратегпрому

Олександр Камишін зазначив, що готується до звіту у Раді.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив, що написав заяву на звільнення. Він заявив, що буде працювати на іншій посаді, яка пов’язана з обороною.

«Готуюсь до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Верховній раді», — зазначив Камишін.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку кількох міністрів та голови Фонду державного майна.

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