Продолжу работать в оборонке, — Александр Камышин подтвердил увольнение из Минстратегпрома

Александр Камышин отметил, что готовится к отчету в Раде.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил, что написал заявление об увольнении. Он заявил, что будет работать на другой должности, связанной с оборонкой.

«Готовлюсь к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде», — отметил Камышин.

Напомним, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал заявления об отставке нескольких министров и председателя Фонда государственному имуществу..

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