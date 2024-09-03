Денис Малюська уходит с должности министра юстиции – опубликовано заявление об отставке

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал заявления об отставке министра юстиции Дениса Малюськи и других.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал заявления об отставке нескольких министров, в частности министра юстиции Дениса Малюськи.

«Важно.

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М.

Министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Также заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.

Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», - отметил Руслан Стефанчук.

Автор: Наталья Мамченко

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