Денис Малюська уходит с должности министра юстиции – опубликовано заявление об отставке

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал заявления об отставке нескольких министров, в частности министра юстиции Дениса Малюськи.
«Важно.
В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:
Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М.
Министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.
Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.
Также заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.
Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», - отметил Руслан Стефанчук.
Автор: Наталья Мамченко
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