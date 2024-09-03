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Денис Малюська йде з посади міністра юстиції – опублікована заява про відставку

17:51, 3 вересня 2024
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи та інших.
Денис Малюська йде з посади міністра юстиції – опублікована заява про відставку
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку кількох міністрів, зокрема, міністра юстиції Дениса Малюськи.

«Важливо.

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань» - зазначив Руслан Стефанчук.

Автор: Наталя Мамченко 

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Денис Малюська йде з посади міністра юстиції – опублікована заява про відставку

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