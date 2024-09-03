Денис Малюська йде з посади міністра юстиції – опублікована заява про відставку

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи та інших.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку кількох міністрів, зокрема, міністра юстиції Дениса Малюськи.

«Важливо.

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань» - зазначив Руслан Стефанчук.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.