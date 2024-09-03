Виплата призначеної пенсії має продовжуватися для них до досягнення 23-річного віку, навіть якщо особа закінчила навчання.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, до якого віку діти-сироти можуть отримувати пенсію з втрати годувальника.

Там зазначили, що діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні (стаття 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Згідно із визначеною нормою, виплата призначеної пенсії має продовжуватися для них до досягнення 23-річного віку, навіть якщо особа закінчила навчання.

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