У Польщі військовим офіційно дозволили носити бороди і мати татуювання

Донедавна польським солдатам дозволялося мати бороди до 5 мм й лише за умови.

У Польщі військовослужбовцям дозволили носити бороди й мати татуювання. Про це повідомляє Polsat News.

Зміни до підзаконних актів набули чинності з вересня.

«Комфорт солдатів війська польського є для нас пріоритетом», – зазначив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Донедавна польським солдатам дозволялося мати рослинність на обличчі до 5 мм і лише за умови, що вони могли підтвердити необхідність носіння бороди рекомендацією дерматолога.

Як підкреслив Косіняк-Камиш, ці правила були «абсолютно безглуздими».

Згідно з новими правилами, вуса та борода повинні бути «акуратними та охайними, гарантуючи естетичний вигляд солдата». Водночас вони не повинні «перешкоджати виконанню службових завдань».

Зміни до правил стосуються і татуювань. Досі їх можна було робити, але існувала абсолютна заборона на їхню демонстрацію.

На практиці це означало, що під час несення служби у спекотні літні дні поліцейські у формі повинні були носити одяг з довгими рукавами, щоб прикрити татуювання на руках.

Косіняк-Камиш описав ці правила як «жорсткі і нестерпні».

У нових документах з'явилася примітка про те, що «військовослужбовцю, дозволяється мати татуювання на руках і передпліччях», однак зазначено, що вони не повинні виражати зміст, який «загалом вважається неприйнятним».

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