У Польщі військовим офіційно дозволили носити бороди і мати татуювання

У Польщі військовослужбовцям дозволили носити бороди й мати татуювання. Про це повідомляє Polsat News.
Зміни до підзаконних актів набули чинності з вересня.
«Комфорт солдатів війська польського є для нас пріоритетом», – зазначив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Донедавна польським солдатам дозволялося мати рослинність на обличчі до 5 мм і лише за умови, що вони могли підтвердити необхідність носіння бороди рекомендацією дерматолога.
Як підкреслив Косіняк-Камиш, ці правила були «абсолютно безглуздими».
Згідно з новими правилами, вуса та борода повинні бути «акуратними та охайними, гарантуючи естетичний вигляд солдата». Водночас вони не повинні «перешкоджати виконанню службових завдань».
Зміни до правил стосуються і татуювань. Досі їх можна було робити, але існувала абсолютна заборона на їхню демонстрацію.
На практиці це означало, що під час несення служби у спекотні літні дні поліцейські у формі повинні були носити одяг з довгими рукавами, щоб прикрити татуювання на руках.
Косіняк-Камиш описав ці правила як «жорсткі і нестерпні».
У нових документах з'явилася примітка про те, що «військовослужбовцю, дозволяється мати татуювання на руках і передпліччях», однак зазначено, що вони не повинні виражати зміст, який «загалом вважається неприйнятним».
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