В Польше военным официально разрешили носить бороды и иметь татуировки

До недавнего времени польским солдатам разрешалось иметь бороды до 5 мм и только при условии.

В Польше военнослужащим разрешили носить бороды и иметь татуировки. Об этом сообщает Polsat News.

Изменения в подзаконные акты вступили в силу с сентября.

«Комфорт солдат войска польского является для нас приоритетом», – отметил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш.

До недавнего времени польским солдатам разрешалось иметь растительность на лице до 5 мм и только при условии, что они могли подтвердить необходимость носить бороду рекомендацией дерматолога.

Как подчеркнул Косиняк-Камыш, эти правила были «совершенно бессмысленными».

Согласно новым правилам, усы и борода должны быть «аккуратными и аккуратными, гарантируя эстетический вид солдата». В то же время, они не должны «препятствовать выполнению служебных задач».

Изменения в правилах касаются и татуировок. До сих пор их можно было делать, но существовал абсолютный запрет на их демонстрацию.

На практике это означало, что во время несения службы в жаркие летние дни полицейские в форме должны были носить одежду с длинными рукавами, чтобы прикрыть татуировку на руках.

Косиняк-Камыш описал эти правила как «жесткие и невыносимые».

В новых документах появилось примечание о том, что «военнослужащему разрешается иметь татуировку на руках и предплечьях», однако отмечено, что они не должны выражать содержание, которое «в целом считается неприемлемым».

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