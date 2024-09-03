Судья и адвокат поссорились в судебном процессе из-за ордера старого образца: очередной конфликт в зале судебных заседаний

Адвокат смог добиться отвода судьи, но судья сообщила ВСП о вмешательстве в осуществление правосудия и обвинила адвоката в мошенничестве.

Здание Косовского райсуда Ивано-Франковской области, источник фото - Facebook-страница суда

Судья Косовского районного суда Ивано-Франковской области Юлия Кицула сообщила в Высший совет правосудия о конфликтной ситуации, которая сложилась при рассмотрении нею уголовного дела.

Как отметила судья, у нее в производстве находилось уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее нанесение потерпевшему средней тяжести телесного повреждения, совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Уголовного кодекса.

В подготовительном заседании во время установления личностей участников судебного производства, адвокат несовершеннолетнего потерпевшего В. представил суду документы, которые, по заключению судьи, содержали недостоверную информацию и не подтверждали его полномочий на представительство интересов несовершеннолетнего потерпевшего в суде.

Так, адвокат предоставил договор о предоставлении правовой помощи, квитанцию ​​в договор, свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и ордер образца 2012 года.

В связи с этим в подготовительном заседании Юлия Кицула указала адвокату, что предоставленный им ордер является ненадлежащим по форме и вообще старого образца, поскольку с 2019 года бланки ордеров генерируются online через «Личный кабинет адвоката» на официальном сайте Национальной ассоциации адвокатов.

Ордер адвоката должен включать в себя обязательные реквизиты, часть которых заполняется при генерации автоматически, в том числе двухмерный штрих-код (QR – код) со ссылкой на профайл адвоката в Едином реестре адвокатов Украины. Остальные реквизиты адвокат должен заполнять самостоятельно.

Предоставленные адвокатом квитанция к договору и сам договор о правовой помощи содержали разную информацию как о номере договора, так и о дате его заключения. При этом договор о правовой помощи содержал информацию о представительстве интересов потерпевшего на стадии досудебного расследования, а сам ордер был образца 2012 года.

Таким образом, как сообщила Юлия Кицула, она пришла к выводу, что адвокат потерпевшего не предоставил ни одного документа в подтверждение полномочий на представление интересов потерпевшего в ходе судебного разбирательства.

Хотя Юлия Кицула попросила адвоката представить суду документы, подготовленные должным образом, представитель потерпевшего на просьбу судьи отреагировал агрессивно и стал критически высказываться в адрес судьи.

При этом сторона потерпевшего сообщила суду, что хочет, чтобы интересы потерпевшего представлял именно адвокат В.

Из-за того, что спор продолжался, Юлия Кицула объявила перерыв в подготовительном заседании и еще раз обратила внимание, что В. должен представить суду надлежащие документы, подтверждающие его полномочия на представительство потерпевшего при рассмотрении уголовного производства в суде.

Впрочем, в дальнейшем ни адвокат, ни потерпевший в судебное заседание не явились, причины неявки суду они не сообщили, из-за чего еще дважды подготовительное заседание пришлось откладывать.

Однако затем, неожиданно для судьи, представитель потерпевшего обратился с заявлением об отводе председательствующей судьи. Основанием для отвода стало то, что Юлия Кицула якобы получила деньги от обвиняемого за то, чтобы вынести ему условное наказание.

Впоследствии другой судья Косовского районного суда удовлетворил заявление В. об отводе судьи Юлии Кицулы.

Также выяснилось, что адвокат еще и обратился в правоохранительные органы с заявлением о якобы совершении судьей уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя личности) УК.

В связи с этим Юлия Кицула обратила внимание ВСП на то, что, во-первых, ее коллеге тоже стоило бы проверить наличие полномочий у В. на участие в судебном процессе под председательством Юлии Кицулы, а во-вторых, действия адвоката являются злоупотреблением своими процессуальными правами и давлением на суд.

Судья добавила, что с указанным адвокатом у нее уже не первый раз возникают трудности в судебных процессах, ведь он уже неоднократно предоставлял суду ордера неустановленного образца.

Также судья обеспокоена тем, что адвокат, похоже, нашел способ, как добиваться отвода не устраивающих его судей и еще неоднократно может воспользоваться уже проверенной им «схемой».

«Адвокат предоставляет документы, содержащие недостоверные сведения, не зарегистрированные в установленном порядке, а именно адвокат совершает мошеннические действия, оказывая правовую помощь и не уплачивая членские взносы, и как следствие адвокат не может ни в каком деле предоставить ордер установленной формы и образца, с двухмерным штрих-кодом (QR – код)», - сообщила Юлия Кицула в Высший совет правосудия.

Теперь разбираться в ситуации, которая возникла в Косовском райсуде суда Ивано-Франковской области, предстоит Высшему совету правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.