Следует ли платить ЕСВ, если счета плательщика заблокировали или арестовали

Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, уплачивается ли единый взнос, если счета плательщика заблокированы или арестованы.

Согласно части одиннадцатой ст. 9 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями в случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование плательщика применяются финансовые санкции, предусмотренные Законом № 2464, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства о сборе и ведении учета единого взноса, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность по закону.

Частью двенадцатой ст. 9 Закона № 2464 определено, что единый взнос подлежит уплате вне зависимости от финансового положения плательщика.

При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы (дохода).

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