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Чи потрібно сплачувати ЄСВ, якщо рахунки платника заблокували чи арештували

23:37, 3 вересня 2024
Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Чи потрібно сплачувати ЄСВ, якщо рахунки платника заблокували чи арештували
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Головне управління ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило, чи сплачується єдиний внесок, якщо рахунки платника заблоковано або арештовано.

Відповідно до частини одинадцятої ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Частиною дванадцятою ст. 9 Закону № 2464 визначено, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями із сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).

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