Український біженець на байдарці, втікаючи від британської поліції, намагався перетнути Ла-Манш

Чоловік спробував переплисти Ла-Манш на байдарці, але його врятували французи.

Український біженець на байдарці спробував від британської поліції, перетнувши Ла-Манш, щоб дістатися Франції. Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, спочатку чоловіка помітив один із перехожих на південному узбережжі Англії, і рятувальні шлюпки вирушили на його пошуки, проте знайти його не вдалося. Коли біженець досяг середини Ла-Маншу, його підібрало дослідницьке судно Marshall Art, екіпаж якого помітив, як втікач гребе до їхнього човна.

На той момент судно перебувало у французьких водах, тому українця доставили в Кале, де ним зайнялися місцева влада.

Видання опублікувало розмову між судном Marshall Art та британською і французькою береговою охороною, які намагалися з'ясувати ситуацію.

Один із членів екіпажу Marshall Art зв’язався з береговою охороною в Дуврі, щоб запитати, чи відомо їм щось про каякерів у цьому районі. Екіпаж повідомив, що вони помітили каякера приблизно за 300–400 метрів від їхнього судна і додали, що вони перебувають досить далеко посеред Ла-Маншу, сумніваючись, що той мав би бути там за таких погодних умов. Берегова охорона у відповідь зазначила, що їм нічого не відомо про таку активність, і запитала, чи є якісь ознаки лиха.

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