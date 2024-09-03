Практика судів
  1. У світі

Український біженець на байдарці, втікаючи від британської поліції, намагався перетнути Ла-Манш

20:20, 3 вересня 2024
Чоловік спробував переплисти Ла-Манш на байдарці, але його врятували французи.
Український біженець на байдарці, втікаючи від британської поліції, намагався перетнути Ла-Манш
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український біженець на байдарці спробував від британської поліції, перетнувши Ла-Манш, щоб дістатися Франції. Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, спочатку чоловіка помітив один із перехожих на південному узбережжі Англії, і рятувальні шлюпки вирушили на його пошуки, проте знайти його не вдалося. Коли біженець досяг середини Ла-Маншу, його підібрало дослідницьке судно Marshall Art, екіпаж якого помітив, як втікач гребе до їхнього човна.

На той момент судно перебувало у французьких водах, тому українця доставили в Кале, де ним зайнялися місцева влада.

Видання опублікувало розмову між судном Marshall Art та британською і французькою береговою охороною, які намагалися з'ясувати ситуацію. 

Один із членів екіпажу Marshall Art зв’язався з береговою охороною в Дуврі, щоб запитати, чи відомо їм щось про каякерів у цьому районі. Екіпаж повідомив, що вони помітили каякера приблизно за 300–400 метрів від їхнього судна і додали, що вони перебувають досить далеко посеред Ла-Маншу, сумніваючись, що той мав би бути там за таких погодних умов. Берегова охорона у відповідь зазначила, що їм нічого не відомо про таку активність, і запитала, чи є якісь ознаки лиха.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Буде перезавантажено більше половини штату Кабміну – Давид Арахамія

Призначати нових міністрів будуть 5 вересня.

Кабмін змінив вигляд уніформи поліцейських

Видача нових предметів однострою буде здійснюватися після закінчення строків носіння раніше виданого.

Денис Малюська йде з посади міністра юстиції – опублікована заява про відставку

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи та інших.

Суддя та адвокат посварилися в судовому процесі через ордер старого зразку: черговий конфлікт в залі судових засідань

Адвокат зміг добитися відводу судді, але суддя повідомила до ВРП про втручання у здійснення правосуддя та звинуватила адвоката у шахрайстві.

В Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства

У новій Стратегії будуть описані ключові правові реформи та подальші кроки судової реформи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва