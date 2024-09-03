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В Австрії занепокоєні низьким рівнем працевлаштованих українських біженців

23:15, 3 вересня 2024
Лише 30% громадян України мають офіційне працевлаштування.
В Австрії занепокоєні низьким рівнем працевлаштованих українських біженців
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Лише 30% біженців з України, які проживають в Австрії, мають офіційне працевлаштування. Про це свідчать дані дослідження, проведеного на замовлення Служби зайнятості Австрії.

«Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу», - заявив гендиректор служби Йоганнес Копф.

Він висловив занепокоєння щодо низького рівня зайнятості українських біженців та закликав більше людей шукати роботу.

На початок 2024 року в Австрії було зареєстровано близько 81 тис. громадян України, більшість із яких жінки. Лише 6 тис. українців зі статусом біженця зареєстровані у Службі зайнятості. Ще 21 тис. мають офіційне працевлаштування.

«Українці переважно працюють у сфері розміщення та харчування, а також у торгівлі, переважно у Відні», - йдеться у повідомленні.

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