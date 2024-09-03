В Австрии обеспокоены низким уровнем трудоустроенных украинских беженцев

Только 30% проживающих в Австрии беженцев из Украины имеют официальное трудоустройство. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Службы занятости Австрии.

«Приятно, что показатели занятости украинцев в Австрии в последнее время снова выросли, но мы все еще не можем быть удовлетворены уровнем занятости около 30%. И все еще слишком мало перемещенных лиц зарегистрировались в AMS как ищущие работу», - заявил гендиректор службы Йоханнес Копф.

Он выразил обеспокоенность низким уровнем занятости украинских беженцев и призвал больше людей искать работу.

В начале 2024 года в Австрии было зарегистрировано около 81 тыс. граждан Украины, большинство из которых женщины. Только 6 тысяч украинцев со статусом беженца зарегистрированы в Службе занятости. Еще 21 тыс. имеют официальное трудоустройство.

«Украинцы преимущественно работают в сфере размещения и питания, а также в торговле, преимущественно в Вене», - говорится в сообщении.

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