Суддя та адвокат посварилися в судовому процесі через ордер старого зразку: черговий конфлікт в залі судових засідань

Адвокат зміг добитися відводу судді, але суддя повідомила до ВРП про втручання у здійснення правосуддя та звинуватила адвоката у шахрайстві.

Будівля Косівського райсуду Івано-Франківської області, джерело фото - Facebook-сторінка суду

Суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області Юлія Кіцула повідомила до Вищої ради правосуддя про конфліктну ситуацію, що склалася під час розгляду нею кримінальної справи.

Як зазначила суддя, у неї в провадженні перебувала кримінальна справа щодо місцевого мешканця, який обвинувачувався у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, вчинене у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) Кримінального кодексу.

У підготовчому засіданні, під час встановлення осіб учасників судового провадження, адвокат неповнолітнього потерпілого В. надав документи, які, за висновком судді, містили недостовірну інформацію та не підтверджували його повноваження на представництво інтересів неповнолітнього потерпілого в суді.

Так, адвокат надав договір про надання правової допомоги, квитанцію до договору, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордер зразка 2012 року.

У зв’язку з цим у підготовчому засіданні Юлія Кіцула вказала адвокату, що наданий ним ордер є неналежної форми та старого зразка, оскільки з 2019 року бланки ордерів генеруються online через «Особистий кабінет адвоката» на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів.

Ордер адвоката повинен містити в собі обов’язкові реквізити, частина яких заповнюється при генерації автоматично, серед них – двовимірний штрих-код (QR – код) з посиланням на профайл адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України. Решту реквізитів адвокат має заповнювати самостійно.

Надані ж адвокатом квитанція до договору та сам договір про правову допомогу містили різну інформацію щодо як номеру договору, так і щодо дати його укладення. При цьому договір про правову допомогу містив інформацію про представництво інтересів потерпілого на стадії досудового розслідування, а сам ордер був зразка 2012 року.

Таким чином, як повідомила Юлія Кіцула, вона дійшла висновку, що адвокат потерпілого не надав жодного документу на підтвердження повноважень представника потерпілого під час судового розгляду.

Хоча Юлія Кіцула попросила адвоката надати суду документи, підготовлені належними чином, представник потерпілого на прохання судді відреагував агресивно та почав критично висловлюватися на адресу судді.

При цьому сторона потерпілого повідомила суду, що хоче, щоб інтереси потерпілого представляв саме адвокат В.

Через те, що суперечка продовжувалася, Юлія Кіцула оголосила перерву у підготовчому засіданні і ще раз звернула увагу, що В. має надати суду належні документи, які підтверджують його повноваження на представництво потерпілого під час розгляду кримінального провадження в суді.

Втім, у подальшому ані адвокат, ані потерпілий в судове засідання не з’явилися, про причини неявки суду вони не повідомили, через що ще двічі підготовче засідання довелося відкладати.

Однак потім, несподівано для судді, представник потерпілого звернувся із заявою про відвід головуючої судді. Підставою для відводу стало те, що нібито Юлія Кіцула отримала гроші від обвинуваченого за те, щоб винести йому умовне покарання.

Згодом вже інший суддя Косівського районного суду задовольнив заяву В. про відвід судді Юлії Кіцули.

Також з’ясувалося, що адвокат ще й звернувся до правоохоронних органів із заявою про нібито вчинення суддею кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 397 (втручання в діяльність захисника чи представника особи) КК.

У зв’язку з цим Юлія Кіцула звернула увагу ВРП на те, що, по-перше, її колезі теж потрібно було перевірити наявність повноважень у В. на участь у судовому процесі під головуванням Юлії Кіцули, а по-друге, дії адвоката є зловживанням своїми процесуальними правами та тиском на суд.

Суддя додала, що із зазначеним адвокатом у неї вже не вперше виникають труднощі у судових процесах, адже він вже неодноразово надавав суду ордери невстановленого зразка.

Також суддя збентежена тим, що адвокат, схоже, знайшов спосіб як відводити суддів, які його не влаштовують і ще неодноразово може скористатися вже перевіреною ним «схемою».

«Адвокат надає документи, які містять недостовірні відомості, не зареєстровані у встановленому порядку, а відтак саме адвокат вчиняє шахрайські дії, надаючи правову допомогу та не сплачуючи членські внески, і як наслідок адвокат не може в жодній справі надати ордер встановленої форми і зразка, з двовимірним штрих-кодом (QR – код)», - повідомила Юлія Кіцула до Вищої ради правосуддя.

Тепер розібратися у ситуації, що виникла у Косівському райсуді суду Івано-Франківської області, доведеться Вищій раді правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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