Контрабанда преміум-класу: митники у «Шегинях» виявили Louis Vuitton, Gucci та Dior

У «Шегинях» у «зеленому коридорі» в мікроавтобусі виявили елітні брендові товари.

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники зупинили мікроавтобус VOLKSWAGEN CRAFTER, водій якого намагався незаконно ввезти в Україну елітні брендові товари. Про це повідомили у Державній митній службі.

48-річний водій із Тернополя обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявивши, що не перевозить товарів, які підлягають декларуванню чи оподаткуванню митними платежами.

Однак під час рентген-сканування та подальшого поглибленого огляду у багажному відділенні мікроавтобуса митники виявили сумки, гаманці та інші речі брендів GOYARD, LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR, BRUNELLO CUCINELLI, а також брендове взуття та швейцарські годинники OMEGA.

За попередніми оцінками, вартість виявленого товару становить близько 500 тисяч гривень.

Щодо водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

У митниці нагадують: при в’їзді в Україну наземним транспортом товари загальною вартістю понад 500 євро та вагою більше 50 кг підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

