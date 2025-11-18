  1. В Україні

Контрабанда преміум-класу: митники у «Шегинях» виявили Louis Vuitton, Gucci та Dior

07:00, 18 листопада 2025
У «Шегинях» у «зеленому коридорі» в мікроавтобусі виявили елітні брендові товари.
Контрабанда преміум-класу: митники у «Шегинях» виявили Louis Vuitton, Gucci та Dior
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники зупинили мікроавтобус VOLKSWAGEN CRAFTER, водій якого намагався незаконно ввезти в Україну елітні брендові товари. Про це повідомили у Державній митній службі.

48-річний водій із Тернополя обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявивши, що не перевозить товарів, які підлягають декларуванню чи оподаткуванню митними платежами.

Однак під час рентген-сканування та подальшого поглибленого огляду у багажному відділенні мікроавтобуса митники виявили сумки, гаманці та інші речі брендів GOYARD, LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR, BRUNELLO CUCINELLI, а також брендове взуття та швейцарські годинники OMEGA.

За попередніми оцінками, вартість виявленого товару становить близько 500 тисяч гривень.

Щодо водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

У митниці нагадують: при в’їзді в Україну наземним транспортом товари загальною вартістю понад 500 євро та вагою більше 50 кг підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]