Контрабанда преміум-класу: митники у «Шегинях» виявили Louis Vuitton, Gucci та Dior
У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники зупинили мікроавтобус VOLKSWAGEN CRAFTER, водій якого намагався незаконно ввезти в Україну елітні брендові товари. Про це повідомили у Державній митній службі.
48-річний водій із Тернополя обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявивши, що не перевозить товарів, які підлягають декларуванню чи оподаткуванню митними платежами.
Однак під час рентген-сканування та подальшого поглибленого огляду у багажному відділенні мікроавтобуса митники виявили сумки, гаманці та інші речі брендів GOYARD, LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR, BRUNELLO CUCINELLI, а також брендове взуття та швейцарські годинники OMEGA.
За попередніми оцінками, вартість виявленого товару становить близько 500 тисяч гривень.
Щодо водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.
У митниці нагадують: при в’їзді в Україну наземним транспортом товари загальною вартістю понад 500 євро та вагою більше 50 кг підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.
