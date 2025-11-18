  1. В Украине

Контрабанда премиум-класса: таможенники в «Шегинях» обнаружили Louis Vuitton, Gucci та Dior

07:00, 18 ноября 2025
В «Шегинях» в «зеленом коридоре» в микроавтобусе обнаружили элитные брендовые товары.
В пункте пропуска «Шегини – Медыка» таможенники остановили микроавтобус VOLKSWAGEN CRAFTER, водитель которого пытался незаконно ввезти в Украину элитные брендовые товары. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

48-летний водитель из Тернополя выбрал полосу движения «зеленый коридор», тем самым заявив, что не перевозит товаров, подлежащих декларированию или налогообложению таможенными платежами.

Однако во время рентген-сканирования и последующего углубленного осмотра в багажном отделении микроавтобуса таможенники обнаружили сумки, кошельки и другие изделия брендов GOYARD, LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR, BRUNELLO CUCINELLI, а также брендовую обувь и швейцарские часы OMEGA.

По предварительным оценкам, стоимость обнаруженного товара составляет около 500 тысяч гривен.

В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

В таможне напоминают: при въезде в Украину наземным транспортом товары общей стоимостью более 500 евро и весом свыше 50 кг подлежат обязательному декларированию и налогообложению.

Украина таможня

