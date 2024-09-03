Выплата назначенной пенсии должна продолжаться для них до достижения 23-летнего возраста, даже если человек закончил обучение.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, до какого возраста дети-сироты могут получать пенсию по потере кормильца.

Там отметили, что дети-сироты имеют право на пенсию в случае потери кормильца до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет (статья 30 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»).

Согласно определенной норме, выплата назначенной пенсии должна продолжаться для них до достижения 23-летнего возраста, даже если человек закончил обучение.

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