В Хмельницкой области разоблачили наркоторговцев, один из которых прятал их в игрушках и переправлял по почте в Польшу

Мужчины сбывали наркотики у себя в регионе, а также переправляли «товар» по почте в Польшу.

В Хмельницкой области разоблачили наркоторговцев. Мужчины покупали запрещенные вещества, расфасовывали и сбывали из рук в руки в г. Каменец-Подольский. Об этом сообщает областная прокуратура.

Один из них также переправлял «заказ» через почтовое отделение в Польшу, предварительно замаскировав сверток в мягкой игрушке.

По месту жительства фигурантов правоохранителями обнаружены и изъяты PVP, каннабис, мобильные телефоны, ноутбук, зип-пакеты, изоляционные ленты. Все вещественные доказательства направлены на проведение специализированных экспертиз.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По другому – продолжается судебное разбирательство.

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