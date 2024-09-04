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Тысяча долларов за переправку в Молдову через Днестр — в организации схемы подозревают жителя Одессы

07:00, 4 сентября 2024
26-летний подозреваемый способствовал незаконной переправке двух граждан Украины призывного возраста в Молдову.
Тысяча долларов за переправку в Молдову через Днестр — в организации схемы подозревают жителя Одессы
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Жителю Одессы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Установлено, что 26-летний подозреваемый способствовал незаконной, вне определенных пунктов пропуска, переправке двух граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины в Молдову. Свои услуги он оценил в 1000 долларов.

Мужчина был осведомлен о способах и порядке осуществления охраны государственной границы пограничниками Украины и Молдовы, местах дислокаций мобильных подразделений и расположении их нарядов.

Он через мессенджер «Telegram» подробно проконсультировал двух знакомых земляков о порядке незаконного выезда из Украины. Затем фигурант организовал доставку их в один из приграничных населенных пунктов Могилев-Подольского района. Там военнообязанные намеревались незаконно переправиться через Днестр на территорию Молдовы.

Задержали мужчин во время движения в направлении государственной границы.

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство прокурора и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

За указанное преступление предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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