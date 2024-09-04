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Тисяча доларів за переправлення до Молдови через Дністер — в організації схеми підозрюють мешканця Одеси

07:00, 4 вересня 2024
26-річний підозрюваний сприяв незаконному переправленню двох громадян України призовного віку до Молдови.
Тисяча доларів за переправлення до Молдови через Дністер — в організації схеми підозрюють мешканця Одеси
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Мешканцю Одеси повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Встановлено, що 26-річний підозрюваний сприяв незаконному, поза визначеними пунктами пропуску, переправленню двох громадян України призовного віку через державний кордон України до Молдови. Свої послуги він оцінив у 1000 доларів.

Чоловік був обізнаний про способи та порядок здійснення охорони державного кордону прикордонниками України та Молдови, місця дислокацій мобільних підрозділів та розташування їх нарядів.

Він через месенджер «Telegram» детально проконсультував двох знайомих земляків щодо порядку незаконного виїзду з України. Потім фігурант організував доставлення їх до одного з прикордонних населених пунктів Могилів-Подільського району. Там військовозобов’язані мали намір незаконно переправитись через Дністер на територію Молдови.

Затримали чоловіків під час руху в напрямку державного кордону.

Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваного  застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вказаний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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