На Хмельниччині викрили наркоторговців, один з яких ховав їх у іграшках та переправляв поштою до Польщі

Чоловіки збували наркотики у себе в регіоні, а також переправляли «товар» поштою до Польщі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині викрили наркоторговців. Чоловіки купували заборонені речовини, розфасовували та збували з «рук в руки» у м. Кам’янець-Подільський. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Один з них також переправляв «замовлення» через поштове відділення до Польщі, попередньо замаскувавши згорток у м’якій іграшці.

За місцем проживання фігурантів правоохоронцями виявлено та вилучено PVP, канабіс, мобільні телефони, ноутбук, зіп-пакети, ізоляційні стрічки. Усі речові докази направлені для проведення спеціалізованих експертиз.

Одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Щодо іншого – триває судовий розгляд.

Раніше ми писали, що на Львівщині спалили контрабандний героїн на понад 2,3 млрд грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.