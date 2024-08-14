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На Львівщині спалили контрабандний героїн на понад 2,3 млрд грн, фото

12:25, 14 серпня 2024
Знищення наркотиків відбулося після рішення суду.
На Львівщині спалили контрабандний героїн на понад 2,3 млрд грн, фото
Фото: СБУ
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Львівські спецслужби спалили понад одну тонну героїну, який ще в січні 2021 року конфіскували у контрабандистів. На момент виявлення "товару" за цінами чорного ринку  його вартість становила понад 2,3 млрд грн.

Ліквідація наркотичних речовин відбувалась після вироку Залізничного районного суду міста Львова, повідомляє СБУ Львівщини.

У 2021 році СБУ провела тривалу багатоходову спецоперацію та задокументувала протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання. Тоді оперативники затримали у Львові чотирьох фігурантів – одного з організаторів наркотрафіку та трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях.

Правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кг героїну підготовленого для транспортування. Наркотичний вантаж прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

Усіх затриманих в цій справі засудили за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

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