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Служба зовнішньої розвідки закликала українців утриматися від поїздок до Білорусі

12:23, 14 серпня 2024
Поїздки до Білорусі можуть призвести до порушення прав українців, – застерігаються в СЗР.
Служба зовнішньої розвідки закликала українців утриматися від поїздок до Білорусі
Джерело фото: unn.ua
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Служба зовнішньої розвідки України офіційно закликала громадян України утриматися від поїздок до Білорусі. Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті відомства у середу.

СЗР попереджає, що перебування на території Білорусі може загрожувати правам і безпеці українських громадян. «Пам'ятайте, що, ухвалюючи рішення про поїздку на територію білорусі, ваші права можуть бути порушені в будь-який момент», – зазначається в повідомленні.

Відомство вказує на те, що Білорусь підтримує росію, яка розв'язала збройну агресію проти України. Хоча ризики для українців у Білорусі менш масштабні, ніж у росії, вони все ж можуть загрожувати безпеці та життю громадян.

СЗР зазначає, що українці можуть в'їжджати до Білорусі через інші країни, що межують із рф, але на території Білорусі, як і в росії, українці підлягають ретельному контролю з боку спеціальних служб і поліції.

«Після прибуття громадяни України будуть піддані фільтраційним заходам (опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди та ін.). Особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу – їх підключають до спеціалізованого «криміналістичного софту» для того, щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, WhatsApp та інших месенджерів. Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються. На цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефону може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі», - додали в СЗР.

Відомство також попереджає про можливість депортації або кримінального обвинувачення за наявності чутливої для білоруської влади інформації, що може бути класифікована як екстремізм.

Громадяни України, які перебувають у Білорусі або планують поїздки, можуть звернутися до консульського відділу посольства України в Білорусі за телефоном +37 (517) 283-19-89.

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