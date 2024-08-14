Служба внешней разведки призвала украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

Поездки в Беларусь могут привести к нарушению прав украинцев, – предостерегают в СВР.

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Служба внешней разведки Украины официально призвала граждан Украины воздержаться от поездок в Беларусь. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства в среду.

СВР предупреждает, что пребывание на территории Беларуси может угрожать правам и безопасности украинских граждан. «Помните, что, принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент», - отмечается в сообщении.

Ведомство указывает на то, что Беларусь поддерживает россию, которая развязала вооруженную агрессию против Украины. Хотя риски для украинцев в Беларуси менее масштабные, чем в россии, они все же могут угрожать безопасности и жизни граждан.

СВР отмечает, что украинцы могут въезжать в Беларусь через другие страны, граничащие с рф, но на территории Беларуси, как и в россии, украинцы подлежат тщательному контролю со стороны специальных служб и полиции.

«По прибытии граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и др.). Личные телефоны изымаются для более углубленного анализа - их подключают к специализированному «криминалистическому софту» для того, чтобы изъять информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения восстанавливаются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы», - добавили в СВР.

Ведомство также предупреждает о возможности депортации или уголовного обвинения при наличии чувствительной для белорусских властей информации, которая может быть классифицирована как экстремизм.

Граждане Украины, которые находятся в Беларуси или планируют поездки, могут обратиться в консульский отдел посольства Украины в Беларуси по телефону +37 (517) 283-19-89.

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