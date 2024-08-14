Практика судов
  1. В Украине

Служба внешней разведки призвала украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

12:23, 14 августа 2024
Поездки в Беларусь могут привести к нарушению прав украинцев, – предостерегают в СВР.
Служба внешней разведки призвала украинцев воздержаться от поездок в Беларусь
Источник фото: unn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба внешней разведки Украины официально призвала граждан Украины воздержаться от поездок в Беларусь. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства в среду.

СВР предупреждает, что пребывание на территории Беларуси может угрожать правам и безопасности украинских граждан. «Помните, что, принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент», - отмечается в сообщении.

Ведомство указывает на то, что Беларусь поддерживает россию, которая развязала вооруженную агрессию против Украины. Хотя риски для украинцев в Беларуси менее масштабные, чем в россии, они все же могут угрожать безопасности и жизни граждан.

СВР отмечает, что украинцы могут въезжать в Беларусь через другие страны, граничащие с рф, но на территории Беларуси, как и в россии, украинцы подлежат тщательному контролю со стороны специальных служб и полиции.

«По прибытии граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и др.). Личные телефоны изымаются для более углубленного анализа - их подключают к специализированному «криминалистическому софту» для того, чтобы изъять информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения восстанавливаются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы», - добавили в СВР.

Ведомство также предупреждает о возможности депортации или уголовного обвинения при наличии чувствительной для белорусских властей информации, которая может быть классифицирована как экстремизм.

Граждане Украины, которые находятся в Беларуси или планируют поездки, могут обратиться в консульский отдел посольства Украины в Беларуси по телефону +37 (517) 283-19-89.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая служба начнет автоматически получать данные о состоянии банковских счетов граждан за границей

Государственная налоговая служба Украины получит данные о состоянии счетов резидентов Украины от налоговых органов других государств в конце сентября 2024 года.

Верховная Рада возвращается к рассмотрению законопроекта о засекречивании судебных дел о мобилизации в Реестре

Сейчас Реестр судебных решений представляет собой свалку документов, поэтому «нажать кнопку» и одним взмахом закрыть именно чувствительные для нацбезопасности решения не удастся, в связи с чем возникает вопрос, не «потеряются» ли таким образом и другие судебные дела, которые обороны и безопасности непосредственно не касаются.

Должны ли мужчины призывного возраста, являющиеся лицами с инвалидностью, носить с собой военно-учетный документ, обновлять данные и проходить ВЛК – разъяснение Минобороны

Предусмотрено ли законодательством повторное медицинское освидетельствование для лиц с инвалидностью, какая разница между статусами непригодный и лицо с инвалидностью – на эти и другие вопросы «Судебно-юридической газете» ответили в Министерстве обороны.

Минобороны запретило устанавливать дополнительные требования к рапортам, как-то размер полей, отступов, шрифтов или цвет чернил

Также не может стать основанием для нерассмотрения рапорта наличие в нем грамматических, синтаксических или других ошибок.

Верховный Суд высказался об использовании переписки в мессенджерах в качестве доказательства в уголовном производстве

К электронным доказательствам относятся материалы, содержащиеся в частных мессенджерах и личной переписке.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео