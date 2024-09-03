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Кабмін змінив порядок зарахування стажу педагогам за кордоном

19:10, 3 вересня 2024
Педагогам зараховуватимуть до загального стажу їхній досвід роботи за кордоном.
Кабмін змінив порядок зарахування стажу педагогам за кордоном
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Кабінет Міністрів врегулював зарахування стажу для виплати надбавки за вислугу років українським педагогам за кордоном. 

Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78», реалізація якої дозволить зараховувати до стажу їхньої педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років час роботи цих працівників на відповідних посадах за кордоном.

Йдеться про період з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану та протягом одного року після припинення або скасування воєнного стану.

На сьогодні для таких працівників час роботи на посадах педагогічних та науково педагогічних працівників зараховується до стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років, тільки якщо це передбачено міжнародними угодами або договорами. Проте є країни, з якими наразі не укладено такі угоди / договори.

Тому після повернення з таких країн до України працівникам, які будуть працевлаштовуватись у заклади освіти на посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, раніше не завжди передбачалося зарахування часу їхньої роботи на відповідних посадах за кордоном.

Відтепер стаж для виплати надбавки за вислугу років будуть зараховувати незалежно від наявності міжнародних угод чи договорів.

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