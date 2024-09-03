Будет перезагружено более половины штата Кабмина – Давид Арахамия

Назначать новых министров будут 5 сентября.

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будет перезагружена большая часть Правительства.

«Как и обещали большую перезагрузку правительству, уже можно ожидать на этой неделе.

Более 50% штатной численности КМУ претерпевают изменения.

Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений.

Окончательный список будет определен на заседании фракции 4.09.

Просьба следить только за официальными новостями» – отметил Арахамия.

Напомним, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.

Также заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Автор: Наталья Мамченко

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