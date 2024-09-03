Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку

Після майже трьох років в Уряді подала заяву про відставку, - повідомила Ірина Верещук.

Віцепрем’єр—міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Про це вона повідомила у соцмережі.

"Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую Президенту за довіру! Дякую Премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові!" – написала вона.

Цю посаду вона обіймала з листопада 2021 року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтревдив, що Верещук йже у відставку та зазначив, що заява її буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець і голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що найближчим часом буде перезавантажено більшу частину Уряду.

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