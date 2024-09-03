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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку

22:16, 3 сентября 2024
После почти трех лет в Правительстве подала заявление об отставке, - сообщила Ирина Верещук.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку
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Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку. Об этом она сообщила в соцсети.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!" – написала она.

Эту должность она занимала с ноября 2021 года.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что Верещук уходит в отставку и отметил, что заявление ее будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будет перезагружена большая часть Правительства.

Напомним, заявления об отставке написали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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