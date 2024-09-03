В Полтаве в институте связи не было построения во время российского ракетного удара, — Минобороны

По данным ведомства, в заведении проходил учебный процесс.

3 сентября россия ударила баллистическими ракетами по Полтаве. Попадание было по территории института связи и соседней больницы.

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что в институте связи не происходило построение во время российского ракетного удара, как об этом писали некоторые СМИ.

По данным ведомства, в заведении проходил учебный процесс. В 9:08 3 сентября объявили воздушную тревогу - все спускались в укрытие. Уже через несколько минут раздались взрывы.

"Сейчас известно, что никаких построений или других мер в момент удара не происходило", - рассказал он.

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