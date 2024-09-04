Изменения в Кодекс судейской этики: цензура для судей, контроль над поведением в соцсетях и разрешение на использование искусственного интеллекта

Работа по обновлению Кодекса судейской этики завершена, теперь изменения в Кодексе должен утвердить Съезд судей.

Заседание рабочей группы по обновлению Кодекса судейской этики 30 августа, источник фото - Совет судей

Совет судей Украины 2 сентября 2024 года сообщил, что специальная рабочая группа, которая долгое время работала над обновлением Кодекса судейской этики, 30 августа завершила свою работу.

Результатом деятельности рабочей группы, в состав которой входили как члены Совета судей, так и представители Верховного Суда, ВККС, Высшего совета правосудия, ряда юридических общественных организаций и даже проектов технической помощи, таких как USAID и IDLO, стала новая редакция Кодекса судейской этики.

О содержании предложенных изменений в Кодекс судейской этики в Совете судей сообщили кратко: «Кодекс определяет обязательства, которыми судьи добровольно берут на себя более существенные ограничения, связанные с соблюдением этических норм как в поведении во время совершения правосудия, так и во внесудебном поведении».

Также в Совете судей отметили, что действующая редакция Кодекса судейской этики была утверждена еще в 2013 году, а это означает, что «она не учитывает те существенные изменения и реформы, которые произошли в судебной власти за 11 лет с момента его принятия».

Напомним, что Кодекс судейской этики, по примеру некоторых стран ЕС, утвердил XI Съезд судей Украины 22 февраля 2013 года.До этого в Украине действовал Кодекс профессиональной этики судьи, который был утвержден решением V Съезда судей 24 октября 2002 года.

Обновить содержание Кодекса судейской этики судейское сообщество уже пыталось ранее, однако неудачно – 11 марта 2021 года XVIII Съезд судей после дискуссий отложил вопрос утверждения изменений в текст Кодекса на неопределенное время. Вопросы, в частности, возникли тогда к корректности и определенности предложенных изменений.

Новая попытка утвердить обновленную редакцию Кодекса будет предпринята уже во время ХХ Съезда судей, который начнет свою работу 18 сентября.

«Судебно-юридическая газета» эксклюзивно ознакомилась с результатами деятельности рабочей группы и обратила внимание на некоторые принципиальные моменты обновленной редакции Кодекса судейской этики.

Цензура для судей и контроль над высказываниями судей в социальных сетях

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что разработчики изменений в Кодекс судейской этики решили «навести порядок» в сфере публичного поведения судей.

Статья 12 обновленной редакции Кодекса предусматривает, что судья «должен проявлять сдержанность, взвешенность, осмотрительность и умеренность в выражении своих взглядов и мнений при любых обстоятельствах».

Также предложено прямо прописать в Кодексе, что «судья не может делать публичных заявлений и/или комментариев, компрометирующих звание судьи или подрывающих авторитет правосудия».

Использование судьями социальных сетей, согласно новой редакции статьи 21 Кодекса, «должно быть сдержанным, умеренным и осторожным».

Также отмечено, что «судья может размещать, комментировать только ту информацию, использование которой не наносит вреда авторитету судьи и судебной власти».

Отдельно предлагается указать, что судья «должен избегать публичных заявлений и комментариев относительно дел, находящихся в его производстве и других судей, не подвергать сомнению вступившие в законную силу судебные решения».

Участие в общественных мероприятиях

В новой редакции Кодекса предложено отметить, что судья имеет право участвовать в общественной деятельности и публичных мероприятиях, но «если это не наносит вреда статусу судьи, авторитету суда и судебной власти и не может повлиять на осуществление правосудия».

Соответственно, «судья должен избегать взаимоотношений, вызывающих сомнения в его независимости и беспристрастности»

Впрочем, остается вопрос, кто и как именно будет определять, что тот или иной судья принял участие в мероприятии, «нанесшем ущерб статусу судьи, авторитету суда и судебной власти».

Защита независимости судей

Интересно, что, несмотря на предложенные ограничения относительно публичных высказываний судей и возможности участия судей в общественной деятельности, статья 1 Кодекса судейской этики прямо указывает, что «в ситуациях, когда независимость и авторитет судебной власти под угрозой, судьи имеют право выступать в их защиту как на национальном, да и на международном уровнях».

Однако пока что не совсем понятно, как реализовать указанную инициативу на практике, и не вызовет ли вообще попытка ее реализации, например, обратную реакцию со стороны Высшего совета правосудия, который, как известно, крайне вяло реагирует даже на прямые случаи давления на судей и почти никогда не идет на обострение отношений с другими ветвями власти и правоохранительными органами.

Индикаторы добропорядочности судьи

Также достаточно интересна попытка прописать в статье 3 Кодекса судейской этики необходимость для судей соответствовать так называемым «Индикаторам добропорядочности судьи».

Напомним, что инициатива «документального» утверждения указанных индикаторов принадлежит Общественному совету добропорядочности (а также некоторым общественным организациям), который использует их во время конкурсов на должности судей и квалификационного оценивания судей.

В ноябре 2023 года накануне возобновления процедуры квалификационного оценивания судей, ВККС и ОСД достигли договоренности об использовании индикаторов, указывающих на непорядочность судьи или кандидата на должность судьи, а также принципы оценивания указанных индикаторов.

В апреле 2024 года к разработке Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) присоединился Высший совет правосудия, на базе которого была создана соответствующая рабочая группа, в которую вошли представители ВСП, ВККС, ССУ и ОСД. Впрочем, по имеющейся информации, деятельность указанной рабочей группы еще далека от завершения.

В связи с этим, в обновленном варианте Кодекса судейской этики предложено отметить, что «судья не должен допускать поведения, создающего впечатление о несоблюдении им этических стандартов судьи».

При этом предлагается отметить, что «судья должен прилагать усилия, чтобы по мнению обычного здравомыслящего, законопослушного и информированного человека его поведение соответствовало высокому статусу должности и не вызывало обоснованных сомнений в его добропорядочности».

Разрешение на использование искусственного интеллекта

Обновленная версия Кодекса судейской этики предлагает разрешить судьям использовать в своей профессиональной деятельности искусственный интеллект (AI), хотя и с определенными ограничениями.

«Использование судьей технологий искусственного интеллекта допустимо, если это не влияет на независимость и беспристрастность судьи, не касается оценки доказательств и процесса принятия решений и не нарушает требований законодательства», - говорится в новой редакции Кодекса.

Внимание к председателям и заместителям председателей судов

Новая редакция Кодекса судейской этики уделяет внимание также судьям, занимающим административные должности в судах.

«Судья, выполняющий административные функции, должен уважать независимость и беспристрастность суда в целом и каждого судьи; не должно прибегать к действиям или поступкам, которые могут представлять угрозу судейской независимости, беспристрастности и равенства», - говорится в новой редакции Кодекса.

Запрет дискриминации граждан

Изменения в Кодекс судейской этики предлагают конкретизировать виды дискриминации, на которые судьям следует обращать внимание.

«Судья во время осуществления правосудия должен не допускать дискриминации по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического и социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья, местожительства, языковых и других признаков и не разрешать этого другим», - отмечено в изменениях в Кодекс.

Автор: Вячеслав Хрипун

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